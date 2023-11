Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers

Nr. 2161

Zivilkräfte nahmen gestern Abend einen Mann in Neukölln fest. Die Polizisten und Polizistinnen wurden gegen 18.30 Uhr auf den 25-Jährigen aufmerksam, als er sich mit einem weiteren jungen Mann an der Kreuzung Schierker Straße Ecke Altenbraker Straße traf, etwas mit ihm austauschte und anschließend in einem Lokal verschwand. Der junge Mann hingegen setzte seinen Weg über die Altenbraker Straße fort und wurde dort angehalten, überprüft und mit den gemachten Beobachtungen konfrontiert. Der 23-Jährige war geständig und händigte den Einsatzkräften ein Tütchen mit mutmaßlichem Cannabis aus. Nach der Feststellung seiner Identität und der Beschlagnahme des Tütchens wurde der junge Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Als der mutmaßliche Drogenhändler das Lokal verließ, nahmen ihn die Beamten und Beamtinnen fest. Sie fanden bei ihm eine Vielzahl an Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis sowie Reagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, Geld, ein Handy, eine Feinwaage und ein Reizstoffsprühgerät. Alle aufgezählten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf erwirkten die Einsatzkräfte einen Durchsuchungsbeschluss für das Lokal und setzten diesen um. Es wurde allerdings nichts Verdächtiges aufgefunden. Der Tatverdächtige kam zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.