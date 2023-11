Späti mit Pistole überfallen und Geld aus der Kasse gestohlen

Nr. 2160

Heute früh wurde die Polizei zu einem Überfall mit Schusswaffe auf eine Spätverkaufsstelle in Neukölln alarmiert. Eine Frau soll sich gegen 4 Uhr hinter den Tresen des Geschäfts in der Sonnenallee gedrängt, dem 37-jährigen Verkäufer eine Pistole vorgehalten und ihn zur Herausgabe der Kasse aufgefordert haben. Als der Verkäufer sie zurückdrängte, soll sie ihn mit dem Pistolengriff an den Kopf geschlagen haben. Währenddessen soll der Begleiter der Frau nach der Kasse gegriffen und daraus Bargeld entwendet haben. Als der Verkäufer nach einem Schlagstock griff, soll das mutmaßliche Räuberduo über die Pannierstraße in Richtung Maybachufer geflüchtet sein. Die Einsatzkräfte konnten das Duo in der Umgebung nicht mehr auffinden. Der Verkäufer trug ein Hämatom im Augenbereich und Schmerzen am Kopf davon, wollte jedoch nicht vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die Ermittlungen.