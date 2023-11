Versuchtes Tötungsdelikt in einer Sprachschule

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2159

Heute Vormittag kam es in Mitte zu einem versuchten Tötungsdelikt in einem Bürogebäude. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll ein 39-jähriger Mann gegen 10.30 Uhr in der Michaelkirchstraße mit mehreren Kursteilnehmern in der vierten Etage in Streit geraten sein und Mobiliar aus dem Fenster geworfen haben. Ein Möbelstück soll dabei das Plexiglas einer Lichtkuppel durchschlagen und nur knapp einen im darunterliegenden Büro arbeitenden 24-jährigen Mitarbeiter verfehlt haben. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den mutmaßlichen Tatverdächtigen noch in dem Schulungsgebäude fest. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von der 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.