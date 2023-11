Zehnjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2158

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Reinickendorf alarmiert. Nach bisherigem Erkenntnisstand war eine 50-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr auf der Klemkestraße in Richtung Kopenhagener Straße unterwegs. An der Kreuzung Klemkestraße/Büchsenweg übersah sie offenbar einen zehnjährigen Jungen, der dort auf seinem Fahrrad den Fußgängerweg überquerte, und fuhr ihn an. Alarmierte Rettungskräfte brachten das unter Schock stehende Kind mit einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand offenbar nicht. Die Einsatzkräfte benachrichtigten die Eltern des Jungen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.