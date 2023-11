Transperson angepöbelt

Nr. 2155

Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt zu einem mutmaßlich homophoben Übergriff auf eine Transperson in der vergangenen Nacht in Schöneberg. Die 22-Jährige alarmierte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 1.45 Uhr in die Bülowstraße und gab an, unmittelbar zuvor von fünf Jugendlichen und jungen Männern aus einem Auto heraus homophob beleidigt worden zu sein. Anschließend seien die Männer aus dem Auto gestiegen und hätten sie und eine weitere, unbekannt gebliebene Transperson mit Reizgas besprüht, sie jedoch nicht verletzt. Die 22 Jährige flüchtete in eine öffentliche Toilette, bis sich die mutmaßlichen Angreifer entfernten. Die zweite Transperson verließ den Ort. Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 22 Jahren in der Nähe ausmachen und ihre Personalien feststellen. Der 21-Jährige, der das Reizgas gesprüht haben soll, ist bereits polizeibekannt. Das Reizgasspray konnte nicht gefunden werden. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielten sich die Tatverdächtigen unkooperativ und machten die Situation lächerlich.