Mit Kasseneinsatz geflüchtet und festgenommen

Nr. 2153

Dank aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen konnten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 gestern Mittag in Reinickendorf einen vermeintlichen Räuber festnehmen. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge lief eine 54-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Ollenhauerstraße um kurz nach 12 Uhr mit dem Einsatz einer Kasse zum öffentlich nicht zugänglichen Mitarbeiterbereich. Auf dem Weg dorthin rempelte ein 34-jähriger Mann die Frau an, entriss ihr den Kasseneinsatz und rannte damit aus dem Markt. Auf der Flucht stolperte er, verlor den Kasseneinsatz, entnahm daraus Geld und konnte kurz darauf von zwei Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mann wurde festgenommen, in einen Polizeigewahrsam gebracht und dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben. Der 34-Jährige soll heute zum Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.