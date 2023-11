Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 2149

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 bemerkten heute Vormittag eine Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe eines Parteibüros in Kreuzberg. Die Kräfte stellten gegen 11.15 Uhr in der Wrangelstraße einen Sprung in der Scheibe und rote Farbanhaftungen an dem Büro fest. Reste einer Glasflasche wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.