Polizeimotorradfahrer zusammengestoßen und verletzt

Nr. 2147

Gestern Mittag sind zwei bayerische Polizeimotorradfahrer aus Unterfranken in Tiergarten zusammengestoßen und wurden dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Polizeibeamten, die sich anlässlich eines Unterstützungseinsatzes in Berlin befunden hatten, gegen 12.10 Uhr mit den Dienstmotorrädern in der Straße An der Urania in Richtung Lützowplatz unterwegs. Sie fuhren geradeaus in die Schillstraße weiter und wollten ein paar Meter hinter der Kurfürstenstraße an einem Mittelstreifendurchlass wenden. Dabei soll der eine Polizeibeamte mit seinem Motorrad das Zweirad des anderen Polizisten berührt haben. In der Folge stürzten die beiden Polizeibeamten und ein Motorrad prallte gegen eine Werbetafel, die dadurch beschädigt wurde. Rettungskräfte brachten die Polizisten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Einer erlitt Hand- und der andere Kopfverletzungen. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die Schillstraße zwischen Kurfürstenstraße und Lützowplatz bis etwa 14.30 Uhr gesperrt. Die BVG-Buslinien M29, 100, 106 und 187 waren von der Sperrung betroffen. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).