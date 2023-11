20-Jähriger bei versuchtem Raub verletzt

Nr. 2146

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Raubes zum Ortsteil Märkisches Viertel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger gegen 0.30 Uhr auf dem Tramper Weg unterwegs gewesen sein, als er von zwei unbekannten Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Geldbörse genötigt wurde. Nachdem er das verweigerte, fügte ihm ein Tatverdächtiger einen Messerstich in den Oberschenkel zu. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in Richtung Wilhelmsruher Damm. Der Verletzte alarmierte selbstständig einen Rettungswagen und wurde mit einer Stichverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).