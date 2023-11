Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nr. 2145

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Einbrecher in der vergangenen Nacht in Rudow auf frischer Tat ertappt wurden. Sie alarmierte die Polizei gegen 0.10 Uhr in die Dora-Mendler-Straße, nachdem sie zwei 44 und 26 Jahre alte Männer bemerkt hatte, die sich an einer Wohnungstür zu schaffen machten. Auch beim Eintreffen der Einsatzkräfte hantierte das Duo noch mit typischen Einbruchwerkzeugen an der Wohnungstür. Bei der Festnahme und Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese. Die beiden Männer mussten sich im Gewahrsam erkennungsdienstlich behandeln sowie Blut abnehmen lassen. Anschließend wurden sie für weitere Ermittlungen an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt.