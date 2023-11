Streit eskaliert an Haltestelle

Nr. 2144

An einer Tramhaltestelle in Prenzlauer Berg wurde gestern Abend ein Mann niedergeschlagen und verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen geriet gegen 19.15 Uhr in der Straßenbahn der Linie M8 der 47-Jährige mit drei jungen Männern in einen verbalen Streit. Als der Fahrgast und die Gruppe an der Haltestelle S-Bahnhof Landsberger Allee ausstiegen, soll ein besonders aggressiv auftretender Mann aus dem Trio den 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Die Dreiergruppe soll anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Durch Fahrgäste und Passanten alarmierte Rettungskräfte brachten den bewusstlosen 47-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er auf einer Intensivstation aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.