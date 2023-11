Seniorin beraubt – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2143

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der im dringenden Verdacht steht, am Sonntag, den 30. Juli 2023, gegen 13 Uhr eine 72-jährige Frau in der Lipschitzallee in Berlin-Gropiusstadt beraubt zu haben. Der Unbekannte soll der Frau Armbänder und eine Halskette entrissen haben. Als sich die Seniorin zu wehren versuchte, soll der Mann sie zu Boden geschubst haben.