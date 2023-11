Auto überschlägt sich auf der Stadtautobahn

Nr. 2141

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 113 im Ortsteil Baumschulenweg überschlug sich in der vergangenen Nacht ein 34-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, befuhr der Mann gegen 0.40 Uhr mit seinem VW die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Johannisthaler Chaussee und Späthstraße stadteinwärts, als er dort vom rechten über den mittleren in den linken von drei Fahrstreifen wechselte – nach Angaben von Zeugen, ohne zu blinken. Im linken Fahrstreifen stieß das Fahrzeug des Mannes mit einem von einer 29-Jährigen gesteuerten Audi zusammen, woraufhin sich der VW überschlug. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen mit dem Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von null Promille. Die 29-jährige Audifahrerin klagte über Schmerzen im Nackenbereich und erlitt einen Schock. Sie wollte sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ihr 35 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Ebenfalls unverletzt blieben eine 33-jährige BMW-Fahrerin und ihr 34-jähriger Beifahrer, die mit ihrem Wagen zum Unfallzeitpunkt auf der mittleren Fahrspur unterwegs waren. Ihr Fahrzeug wurde durch Unfallteile leicht beschädigt, die anderen beiden Pkw dagegen erheblich. Die Unfallstelle war etwa zwei Stunden lang zunächst voll, danach in Teilen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.