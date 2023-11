Mit Stichverletzung in Drogenkonsumraum aufgetaucht

Nr. 2140

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 wurden gestern Nachmittag wegen eines verletzten Mannes zu einem Drogenkonsumraum im Ortsteil Wedding gerufen. Der 21-Jährige wies eine offenbar mit einem Messer verursachte Stichverletzung im Bereich seines Oberkörpers auf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem bisherigen Erkenntnisstand und den Angaben einer Mitarbeiterin der Einrichtung zufolge soll sich der Mann gegen 14 Uhr in dem Raum in der Müllerstraße eingefunden haben, um dort Drogen zu konsumieren. Im Laufe seines Aufenthaltes soll er dann von einer Stichverletzung im Vorfeld seines Besuchs berichtet haben, weshalb Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei gerufen wurden. Spätere Befragungen im Krankenhaus ergaben, dass sich der Mann die mehrere Zentimeter tiefe Verletzung bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Betäubungsmitteln zugezogen haben könnte. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Klärung der weiteren Umstände ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.