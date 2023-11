Jugendlicher vom Dach einer U-Bahn gestürzt

Nr. 2139

Ein 14-jähriger Jugendlicher, der gestern Nachmittag in Kreuzberg offenbar vom Dach einer U-Bahn gestürzt war, musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Jugendliche gegen 17.45 Uhr mit zwei Begleitern, einem weiteren 14- und einem 16-Jährigen, am U-Bahnhof Möckernbrücke in eine U-Bahn in Fahrtrichtung Warschauer Straße eingestiegen sein. Anschließend soll er seinen Begleitern angekündigt haben, dass er nun auf das Dach des Zuges steigen wolle, was er trotz Widerspruchs seiner Freunde dann auch während der Fahrt getan haben soll. Kurz darauf hörten die Begleiter einen dumpfen Schlag und sahen den 14-Jährigen auf der Kupplung zwischen zwei Waggons liegen. Im Bahnhof Hallesches Tor zogen die beiden den Verletzten von der Kupplung auf den Bahnsteig und riefen Hilfe herbei. Ersthelferinnen und Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den bewusstlosen Verletzten. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Seine beiden Begleiter standen unter dem Eindruck der Geschehnisse. Sie wurden psychologisch betreut und in einem Krankenhaus ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.