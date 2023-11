Überfall mit Messer - Festnahme

Nr. 2138

Einsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht ein Duo in Moabit fest. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 26-jähriger Mann und ein 17-jähriger Heranwachsender gegen 23.45 Uhr ein Geschäft an der Perleberger Straße betreten haben. Dort soll der 26-Jährige eine 24-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und zum Öffnen der Kasse aufgefordert haben. Entgegen der Forderung soll sich die junge Frau in den hinteren Teil des Ladens zurückgezogen haben. Nachdem der 17-Jährige erfolglos versucht haben soll, die Kasse selbst zu öffnen, soll er von der Kasse abgelassen und die in der Nähe liegende Handtasche der 24-Jährigen an sich genommen haben. Als das Duo zu Fuß flüchtete, wurde ein Polizist, der sich in seiner Freizeit befand, auf die beiden aufmerksam und nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf. Der Beamte alarmierte seine Kolleginnen und Kollegen und führte sie an die Flüchtenden heran, sodass beide auf der Quitzowstraße festgenommen werden konnten. Die Polizistinnen und Polizisten fanden das mutmaßliche Tatmesser im Nahbereich und beschlagnahmten dieses. Die Tasche der 24-Jährigen konnte nicht aufgefunden werden. Anschließend brachten die Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo sie nach der Klärung ihrer Identitäten und einer erkennungsdienstlichen Behandlung an ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übergeben wurden, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.