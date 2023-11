Nach Verkehrsunfall mit Radfahrer vom Unfallort geflüchtet

Nr. 2137

Ein Fahrer eines LKW flüchtete mit seinem Fahrzeug gestern Nachmittag in Reinickendorf vom Unfallort. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 38-Jähriger auf einem Fahrrad auf der Provinzstraße in Richtung Bürgerstraße unterwegs. Unter der S-Bahnunterführung, in der Nähe des S-Bahnhofes Schönholz, möchte er hinter sich ein lautes Quietschen gehört und einen Aufprall verspürt haben. Anschließend soll er zu Boden geschleudert worden sein. Der 38-Jährige möchte noch gesehen haben, wie sich ein weißer Transporter vom Unfallort entfernte. Unabhängige Zeugen gaben ebenfalls an, dass sich vom Unfallort ein weißer Transporter entfernt haben soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den an Rumpf und einem Bein Verletzten zur stationären Behandlung in Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu dem geflüchteten Kraftfahrer führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).