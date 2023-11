Mutter bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2134

Gestern Nachmittag wurde eine Mutter bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Märkisches Viertel verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll die 29-jährige Fußgängerin mit ihrem Sohn, der sich im Kinderwagen befunden haben soll, gegen 16.50 Uhr eine Fußgängerfurt des Wilhelmsruher Dammes passiert und dabei von dem Auto eines 78-Jährigen erfasst worden sein, der vom Wilhelmsruher Damm nach links auf die Treuenbrietzener Straße abgebogen sein soll. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkind blieb unverletzt und kam in die Obhut eines Angehörigen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Allerdings stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von ungefähr 0,5 Promille. Anschließend brachten sie den Mann zum Zwecke einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Auch beschlagnahmte die Polizeistreife seinen Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.