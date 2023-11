Familie angegriffen

Nr. 2136

Unbekannte Frauen attackierten vergangene Nacht eine Familie in Lichtenberg. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll sich folgendes zugetragen haben. Gegen 23 Uhr war die Familie, die Eltern im Alter von 34 und 35 Jahren, sowie deren drei Kinder im Alter von sechs, sieben und elf Jahren, mit einem Bus der BVG auf dem Weg nach Hause. Während der Busfahrt unterhielten sich die Eltern mit zwei ihnen unbekannten Frauen. Aus dem Gespräch entstand eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine der Frauen die 35-Jährige mit Pfefferspray besprühte. Anschließend holte die Unbekannte ein Messer hervor und entzündete ein Feuerzeug. Als sich die Familie daraufhin zum Ausgang begab, stellte sich die Tatverdächtige in den Weg und soll die 35-Jährige gewürgt haben. Der Busfahrer, der die Auseinandersetzung bemerkte, hielt den Bus an und alarmierte die Polizei. Die beiden unbekannten Frauen flüchteten unterdessen aus dem Bus in unbekannte Richtung. Die gesamte Familie klagte über Reizungen und Schmerzen der Augen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Verletzten ambulant am Ort. Die weiteren Ermittlungen, zu denen auch Videoaufzeichnungen gesichert wurden, führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).