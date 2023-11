Überfall mit Schusswaffe

Nr. 2135

Gestern Abend überfiel ein unbekannter Mann eine Tankstelle in Reinickendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte gegen 21.20 Uhr eine Tankstelle in der Holländerstraße betreten, den dortigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Nachdem der 52-Jährige der Forderung nachgekommen sein soll, soll der Täter das Geld an sich genommen, die Tankstelle verlassen und mit einem Motoroller geflüchtet sein. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.