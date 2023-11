Geldausgabeautomaten gesprengt

Nr. 2133

Unbekannte Täter sprengten heute früh zwei Geldausgabeautomaten in Frohnau. Nach bisherigen Erkenntnissen löste gegen 5.20 Uhr die Alarmanlage der Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale an der Welfenallee aus. Kurz darauf meldeten Zeugen Explosionsgeräusche. Alarmierte Einsatzkräfte stellten nach ihrem Eintreffen zwei beschädigte Geldausgabeautomaten und erhebliche Beschädigungen des Vorraumes der Filiale fest. Den Zeugen zufolge sollen zuvor zwei Personen mit einem dunklen Pkw vom Tatort geflüchtet sein. Das Gebäude musste kurzfristig evakuiert werden. Ein zum Ort gerufener Statiker stellte keine statische Gefahr fest, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner bald darauf in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Tatort- und Spurensicherung übernahmen Spezialistinnen und Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes. Die weiteren andauernden Ermittlungen werden durch ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.