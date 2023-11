Einsatzkräfte durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2131

Durch einen Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Schöneberg erlitten zwei Einsatzkräfte der Polizei Berlin und eine Frau Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen war eine 25-jährige Frau mit einem Pkw gegen 14.45 Uhr auf der Hedwig-Dohm-Straße in Richtung Sachsendamm unterwegs. Zeugen zufolge soll sie dabei die Kreuzung Sachsendamm Ecke Hedwig-Dohm-Straße bei für sie roter Ampel befahren haben. Auf der Kreuzungsmitte kollidierte sie mit ihrem Auto mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei, das mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Sachsendamm aus Richtung Alboinstraße in Richtung Hauptstraße fuhr. Durch die Kollision erlitt die 25-Jährige eine Verletzung an einem Knie und einen Schock. Die beiden Einsatzkräfte, eine Polizistin und ihr Kollege, erlitten jeweils ebenfalls einen Schock. Alarmierte Rettungskräfte brachten alle Beteiligten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Zu den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung teilweise bis gegen 16.30 Uhr gesperrt, wovon auch der ÖPNV der BVG betroffen war.