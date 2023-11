Erfolgreiche Reanimation

Nr. 2129

Gestern Abend konnten Polizeibeamte in Mitte einen Mann reanimieren. Polizeikräfte wurden kurz nach 18 Uhr auf dem Alexanderplatz von einem Passanten angesprochen, dass ein 36-jähriger Mann leblos auf dem dortigen Platz in der Nähe liege. Drei Polizeikräfte eilten umgehend zu dem auf dem Boden liegenden Mann und überprüften seine Vitalfunktionen. Nachdem ein fehlender Puls festgestellt wurde, leiteten die Beamten Reanimationsmaßnahmen in Form von Beatmung und Herzdruckmassage ein und alarmierten einen Rettungswagen. Die Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung und brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wurde. Die Reanimation war erfolgreich. Anhalte für eine Straftat liegen nicht vor.