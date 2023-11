Ehepaar tot aufgefunden – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2128

Ein Bekannter eines Ehepaares rief gestern Mittag die Polizei zu einer Wohnung in Niederschönhausen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden kurz nach 13 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldowstraße den 66-jährigen Bewohner und seine 61 Jahre alte Ehefrau tot auf. Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin, nämlich, dass die Frau erst ihren Gatten und anschließend sich selbst getötet habe. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat daraufhin die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin wurden heute die Leichen obduziert. Die Ermittlungen dauern an.