Orientierungsloser Mann vermisst – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 2126

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Britz. Der 49-jährige Artur BEZUHLYI hat am Sonntag, den 12. November 2023, gegen 17 Uhr eine Flüchtlingsunterkunft in der Buschkrugallee in Britz verlassen und wird seitdem vermisst. Aufgrund geistiger Einschränkungen ist er orientierungs- und hilflos. Herr BEZUHLYI kann seinen Namen nennen, spricht aber nur Russisch.

etwa 160 cm groß

hagere Statur

nackenlange braune Haare

bis auf die zwei unteren Mittelzähne fast zahnlos

Pockennarben im Gesicht

trägt eine dunkelblaue Jacke, einen dunklen Hoodie mit Wolfsschnauzenaufdruck, eine schwarze Sporthose, schwarze Socken und grau-blaue Stiefel

führt ein Smartphone und schwarze Overhead-Kopfhörer mit sich

Wer hat den Vermissten seit dem vergangenen Sonntag gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Personenbeschreibung:Die Kriminalpolizei fragt:

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstr. 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664- 473445 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.