Zusammenstoß mit Einsatzwagen

Nr. 2125

Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeifahrzeugs wurden gestern Nachmittag in Friedrichshain zwei Personen leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der Einsatzwagen des Polizeiabschnitts 53 mit Blaulicht sowie Martinshorn gegen 17.30 Uhr die Frankfurter Allee vom U-Bahnhof Samariterstraße kommend in Richtung Frankfurter Tor. An der Proskauer Straße stieß das Polizeifahrzeug mit dem Pkw eines 31-Jährigen zusammen, der die Proskauer Straße in Richtung Niederbarnimstraße befuhr und nach rechts in die Frankfurter Allee einbiegen wollte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Polizisten, der auf dem Beifahrersitz saß, mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der 31-Jährige und seine drei mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Die auf der Rückbank mitfahrende 33-jährige Ehefrau des Fahrers klagte über Kopf- und Nackenschmerzen und lehnte eine Behandlung ab. Die beiden beteiligten Polizisten traten nach der Behandlung beziehungsweise der Unfallaufnahme vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.