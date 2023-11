Stichverletzung bei Auseinandersetzung

Nr. 2123

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Buch verletzt. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 23 Uhr in den Lindenberger Weg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 27 Jahre alten Männern gekommen, bei der der 27-Jährige eine Stichverletzung am Oberkörper erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Bei dem Tatverdächtigen führten die Einsatzkräfte eine Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von knapp 2,2 Promille ergab. Anschließend musste er sich im Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).