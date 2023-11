Gefährliche Körperverletzung nach Auseinandersetzung

Nr. 2120

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Mitte nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen kam es gegen 0 Uhr in der Panoramastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und mindestens vier weiteren Männern. Alarmierte Einsatzkräfte konnten einen 17-jährigen mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamte. Ein Polizist wurde am Kopf verletzt. Mindestens drei weitere mutmaßliche Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen mit Verletzungen am Kopf in eine Klinik, in der er ambulant behandelt wurde. Eine Behandlung des Polizisten war nicht erforderlich. Er setzte seinen Dienst fort. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Festgenommene auf einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Auf der Polizeidienststelle beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Beamten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.