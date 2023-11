Tötungsdelikt in Grünanlage – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2119

Gegen 23 Uhr in der vergangenen Nacht wurde in der Stendaler Straße in Hellersdorf in einer dortigen Grünanlage ein 63-jähriger Mann, vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu, leblos aufgefunden. Reanimationsmaßnahmen vor Ort durch hinzugezogene Rettungskräfte verliefen erfolglos. Das Verletzungsbild des Mannes lässt auf ein Tötungsdelikt schließen. Nach ersten Zeugenaussagen konnte im Nachgang ein 44-jähriger Tatverdächtiger, der ebenfalls zum Obdachlosenmilieu gehören soll, am Einsatzort vorläufig festgenommen und einem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die noch andauernden Ermittlungen übernommen.