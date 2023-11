Verkehrsunfall mit Straßenbahn und Bus

Nr. 2115

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn und eines Busses der BVG.

Der 40-jährige Fahrer der Straßenbahn der Linie M10 in Richtung Hauptbahnhof musste gegen 17.50 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Bernauer Straße halten. Er gab an, die Türen entriegelt zu haben, um aussteigen und an den Bahngleisen etwas umstellen zu können. Diesen Moment nutzte auch eine 29-jährige Frau im hinteren Waggon zum Aussteigen. Laut Zeugenaussagen hatte sie zuvor in der Straßenbahn telefoniert und sich offenbar bereits an der regulären Haltestelle geglaubt, als sich die Türen auf Knopfdruck öffneten. Beim Aussteigen übersah sie offenkundig den Bus der Linie 247, der auf der rechten Fahrbahnspur an der Straßenbahn vorbeifuhr. Obwohl der 43-jährige Busfahrer noch versuchte zu bremsen und auszuweichen, erfasste er die Frau. Sie zog sich Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu. Bei der Bremsung des Busses kam eine 75-jährige Frau zu Fall. Sie erlitt unter anderem Platzwunden am Kopf und eine Bewusstseinstrübung. Die beiden verunfallten Frauen wurden zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrer von Bus und Straßenbahn standen beim Eintreffen der Dienstkräfte sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Beide wurden von den alarmierten Rettungskräften am Ort versorgt und beendeten ihren Dienst. Für die Unfallaufnahme musste die Bernauer Straße in Richtung Brunnenstraße ab 18.15 Uhr für circa eine Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Auch der BVG-Verkehr war davon betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).