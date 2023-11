Durchsuchungen und Festnahmen wegen Heroin- und Kokainhandels im ÖPNV

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2114

Seit heute Morgen kurz vor 7 Uhr vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Berlin, unter Führung des zuständigen Landeskriminalamtes, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin, mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Neukölln, Spandau, Rudow, Tempelhof-Schöneberg, Adlershof und Alt-Hohenschönhausen. Nach den umfangreich geführten Ermittlungen wird den sechs Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 49 Jahren vorgeworfen, als Mitglieder einer Bande mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt gehandelt zu haben. Jedenfalls seit Dezember 2022 sollen sie – bandenmäßig und gewerbsmäßig organisiert – Heroin und Kokain in sogenannten „Szenekugeln“ an den S-Bahnhöfen Innsbrucker Platz, Bundesplatz und Südende, sowie den U-Bahnhöfen Ullsteinstraße, Alt-Tempelhof und Rathaus Schöneberg an Endkonsumenten und -konsumentinnen verkauft haben.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen; fünf der Festgenommen (26, 24, 30, 18, und 27 Jahre) sollen morgen einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Durchsucht wurden die jeweiligen Wohn- bzw. Aufenthaltsanschriften sowie die Fahrzeuge der Tatverdächtigen. Es konnten zahlreiche Beweismittel, insbesondere 190 heroin- bzw. kokainsuspekte Konsumeinheiten, 25.000 Euro Bargeld und diverse Datenträger, aufgefunden und sichergestellt werden.