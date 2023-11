Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2110

Gestern Abend wurde ein Rollerfahrer in Neukölln bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 39-Jähriger mit einem Auto gegen 19.20 Uhr die Straße Hasenheide in Richtung Hermannplatz. An der Kreuzung Lucy-Lameck-Straße wechselte er den Fahrsteifen nach rechts und kollidierte dabei mit einem 33-jährigen Rollerfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr. Der 33-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf und einem Bein. Ersthelfende versorgten noch am Unfallort seine Verletzungen, bevor Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik brachten. Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).