Raubüberfall auf Lokal

Nr. 2108

In der vergangenen Nacht wurde eine Bar in Friedrichshain ausgeraubt. Nach ersten Ermittlungen sollen gegen 2.40 Uhr vier teilweise maskierte Personen ein Lokal in der Frankfurter Allee betreten haben. In dem Lokal befanden sich noch eine 65-jährige Mitarbeiterin und ein 41-jähriger Gast. Einer der mutmaßlichen Täter soll die Mitarbeiterin aufgefordert haben, Geld aus der Kasse herauszugeben. Ein weiterer Täter soll in die Kasse gegriffen und Geld erbeutet haben. Anschließend sollen die 65-Jährige und der 41-Jährige in die Küche gedrängt und unter Androhung von Gewalt aufgefordert worden sein, sich ruhig zu verhalten. Zwei weitere unbekannte Männer sollen währenddessen versucht haben, einen Spielautomaten in dem Lokal aufzubrechen. Die insgesamt vier unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen sollen schließlich in unbekannte Richtungen geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.