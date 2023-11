Unfallgegner verfolgt und Kontrolle verloren

Nr. 2107

In Neukölln ereigneten sich in der vergangenen Nacht kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle. Nach Angaben eines 36 Jahre alten Mannes stand er gegen 0.20 Uhr mit seinem Pkw an der Kreuzung Karl-Marx-Straße Ecke Erkstraße an einer roten Ampel, als ihm der Fahrer eines silberfarbenen Autos auf das Heck auffuhr. Als der 36-Jährige aus seinem Auto ausstieg und auf den Unfallgegner zuging, soll dieser wieder losgefahren und vom Unfallort geflüchtet sein. Der 36-Jährige folgte dem Flüchtenden mit seinem Fahrzeug durch mehrere Straßen Neuköllns bis zur Elbestraße. Beim Rechtsabbiegen auf das Weigandufer soll der 36-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren haben, prallte gegen den Bordstein, durchbrach ein Geländer und kam am Ende der Uferbefestigung des Neuköllner Schifffahrtskanals zum Stehen. Dort soll nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen eine Beifahrerin ausgestiegen sein und sich zu Fuß vom Unfallort entfernt haben. Auch der Fahrer des silberfarbenen Autos soll nicht angehalten haben und setzte seine Fahrt fort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen zu beiden Verkehrsunfällen dauern an. Das Fahrzeug des 36-Jährigen wurde hierfür beschlagnahmt.