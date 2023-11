Randalierer verletzt Einsatzkraft bei Festnahme

Nr. 2106

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zur Filiale eines Geldinstituts nach Neukölln alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 22 Uhr in der Hasenheide ein 60-Jähriger dem 57 jährigen Mitarbeiter einer Geldtransportfirma zunächst den Zugang zu einem Geldautomaten versperrt und ihm anschließend einen Schlag auf den Kopf versetzt. Nach Klärung des Sachverhalts führten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen hinaus, wobei dieser Widerstand leistete und die Einsatzkräfte beleidigte. Eine Polizistin wurde durch einen Faustschlag des Tatverdächtigen verletzt, verblieb aber im Dienst. Der Tatverdächtige zog sich eine Kopfplatzwunde zu und klagte über Schmerzen am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Danach musste er sich im Polizeigewahrsam einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend an den Polizeiabschnitt 56 der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, der die weiteren Ermittlungen führt.