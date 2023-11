Verkehrsunfall mit Behindertentransporter

Nr. 2105

Gestern Nachmittag kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Transporter eines Fahrdienstes für Menschen mit Behinderung beteiligt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 66-jährige Fahrerin des Transporters gegen 16 Uhr mit zwei Fahrgästen auf dem Nahmitzer Damm in Richtung Friedenfelser Straße unterwegs. Sie verlor offenbar gesundheitsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie mit einem VW und einem Dacia zusammen und kam schließlich zum Stehen. Die 66-Jährige musste von alarmierten Rettungskräften aus dem Transporter geborgen und reanimiert werden, bevor sie zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Die beiden schwerstbehinderten Fahrgäste wurden nicht verletzt, der 79-jährige Fahrer des Dacia zog sich Verletzungen am Oberkörper zu, die ambulant behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).