Radfahrerin verletzt

Nr. 2104

In Wedding wurde gestern Vormittag eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 33-Jähriger mit einem Pkw gegen 11.30 Uhr die Reinickendorfer Straße von der Pankstraße kommend in Richtung Müllerstraße. Als er nach links in die Gerichtsstraße einbog, stieß er mit der 49-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch die Kollision und den Sturz erlitt die 49-Jährige Kopfverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis 12.25 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, wovon auch eine Buslinie betroffen war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.