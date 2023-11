Homophob beleidigt und angegriffen

Nr. 2102

Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt zu einem mutmaßlich homophoben Übergriff auf zwei Personen gestern Abend in Gesundbrunnen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 18 und 21 Jahre alte Männer im Eingangsbereich eines Schnellrestaurants am Hanne-Sobek-Platz mit einer Gruppe aus zwei Männern und einer Frau in Streit. Hintergrund waren offenbar homophobe Äußerungen eines circa 40-Jährigen aus der Gruppe. Dieser soll den 21-Jährigen im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Faust an den Oberkörper geschlagen haben. Eine ärztliche Versorgung des 21-Jährigen war nicht notwendig. Das Trio soll unerkannt geflüchtet sein.