Drogen und Falschgeld gefunden

Nr. 2100

Gestern Mittag ertappten Einsatzkräfte in Kreuzberg einen mutmaßlichen Drogenhändler auf frischer Tat. Zivilfahnder beobachteten den 22-Jährigen gegen 13.45 Uhr in der Johanniterstraße beim mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung fanden und beschlagnahmten sie verschiedene Drogen und Arzneimittel in nicht geringer Menge, ein Reizgassprühgerät sowie Geld, das mutmaßlich aus dem Drogenverkauf stammt. Der Tatverdächtige hatte außerdem Schlüssel zu einer Wohnung in der Schönhauser Allee bei sich, die nach richterlicher Anordnung ebenfalls durchsucht wurde. Dort trafen die Einsatzkräfte einen mutmaßlichen 30-jährigen Komplizen des 23-Jährigen an und beschlagnahmten weitere Drogen sowie Falschgeld. Die beiden Männer mussten sich im Polizeigewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurden anschließend entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.