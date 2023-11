Illegales Autorennen - Auto beschlagnahmt

Nr. 2098

Nach einem illegalen Autorennen und einer Verkehrsunfallflucht wurde in der vergangenen Nacht in Tempelhof ein Auto beschlagnahmt. Gegen Mitternacht konnten Polizeibeamte beobachten, wie ein BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn A100 in Richtung Wexstraße unterwegs war. Als die Polizeikräfte mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam machten, um ihn anzuhalten, beschleunigte der BMW-Fahrer sein Auto, um zu flüchten. An der Kreuzung Wexstraße/Bundesallee/Detmolder Straße überfuhr der Autofahrer eine rote Ampel. Anschließend bog der Flüchtende in eine Sackgasse, die Weimarische Straße. Dort stellte er den BMW ab und vier Insassen rannten zu Fuß in unbekannte Richtungen. Beim Öffnen der Türen stieß einer der Flüchtenden mit der Tür an ein dort parkendes Fahrzeug, das dabei beschädigt wurde. Den BMW ließen die Flüchtenden unverschlossen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte zwei Brecheisen und eine Werkzeugtasche im Kofferraum. Im gesamten Auto waren mehrere Arbeitshandschuhe verstaut. Das Fahrzeug wurde zu Beweissicherungszwecken beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, zu den bisher unbekannt gebliebenen Personen hat eine Fachdienststelle der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.