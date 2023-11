Raub nach dem Aussteigen aus der Straßenbahn - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2103

Mit der Veröffentlichung von drei Bildern aus einer Überwachungskamera in einer Straßenbahn bittet die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) um Mithilfe. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen stieg am Montag, den 6. Februar 2023, kurz vor 2.40 Uhr, ein Senior aus einer Tram in Gesundbrunnen aus. Kurz nach dem Verlassen der Bahn an der Haltestelle Osloer Straße/Prinzenallee soll der abgebildete Unbekannte den damals 72-Jährigen von hinten in den „Schwitzkasten“ genommen und versucht haben, das Portemonnaie aus der Hosentasche des Angegriffenen zu ziehen. Als der Senior durch den Würgegriff auf die Knie zu Boden ging, soll der Gesuchte ihn mehrmals ins Gesicht geschlagen und weiter an der Hosentasche gezerrt haben, bis diese einriss. Mit der Geldbörse flüchtete der Räuber, der zuvor ebenfalls an dieser Haltestelle die Straßenbahn verlassen hatte, zu Fuß in Richtung Residenzstraße.

Der Beraubte erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

etwa 20 bis 30 Jahre alt

circa 180 cm groß

kräftig-sportliche Figur

dunkle Haare

dunkle Augen

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität bzw. seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.