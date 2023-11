Schwerer Diebstahl aus Geldausgabeautomaten

Nr. 2095

Anwohner eines Einkaufszentrums alarmierten in der vergangenen Nacht die Polizei nach Neu-Hohenschönhausen. Gegen 2.20 Uhr bemerkten die Zeuginnen und Zeugen mehrere Männer, die die Tür zu einer Filiale eines Geldinstituts des Centers am Prerower Platz gewaltsam aufgehebelt hatten. Mit einem unbekannten Stoff sollen die Unbekannten einen Geldautomaten im SB-Bereich aufgesprengt haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen Geld aus dem Automaten in einen Pkw der Marke Toyota, der in der Nähe stand, eingeladen haben und schließlich in Richtung Wustrower Straße geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte fanden wenig später den Pkw verlassen in der Nähe auf und stellten das Fahrzeug zur Spurensuche sicher. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Wagen in der Nacht zu heute in Neu-Hohenschönhausen von einem Parkplatz entwendet. Die Ermittlungen zu den Straftaten dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.