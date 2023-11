Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2094

In der vergangenen Nacht wurden in Westend drei Frauen und vier Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 39-jähriger Audifahrer mit einer 38-jährigen Beifahrerin gegen 2.35 Uhr stadteinwärts die Autobahn A115 verkehrswidrig in entgegengesetzter Richtung befahren haben. Auf Höhe der Abfahrt Hüttenweg kollidierte er dann frontal mit dem entgegenkommenden 22-jährigen Passatfahrer. Ein 20-jähriger Golffahrer, der mit drei weiteren Personen im Fahrzeug hinter dem Passat fuhr, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr zwischen den beiden anderen Autos hindurch, stieß dabei mit ihnen zusammen und kam auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen. Die Insassen, eine Frau im Alter von 20 und eine Jugendliche im Alter von 17 Jahren sowie ein Mann im Alter von 23 Jahren, wurden mit bisher unbekannten Verletzungen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Der 20-jährige Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Rettungskräfte brachten den 39-jährigen Audifahrer mit hier unbekannten Verletzungen und seine Beifahrerin mit einem gebrochenen Bein zur Behandlung in eine Klinik. Die bisher unbekannten Verletzungen des Passatfahrers werden ebenfalls stationär in einem Krankenhaus behandelt. Polizeikräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Audifahrer, da der Verdacht besteht, dass er alkoholisiert war und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Autobahn blieb wegen der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten zwischen der Abfahrt Funkturm und Hüttenweg bis 13 Uhr gesperrt. Alle drei Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat in der Polizeidirektion 1 (Nord).