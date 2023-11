Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 2093

Gestern Abend wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Gesundbrunnen drei Männer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten zwei Gruppen, bestehend aus etwa drei und fünf Personen, gegen 18.50 Uhr am Blochplatz zunächst in einen verbalen Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der drei Männer aus der größeren Gruppe Verletzungen erlitten. Ein 33-Jähriger erlitt durch Schläge ins Gesicht Verletzungen und ein 28-Jähriger bekam Reizgas in sein Gesicht gesprüht. Beide Personen wurden durch alarmierte Rettungskräfte am Ort behandelt und konnten anschließend ihren Weg fortsetzen. Einem 20-Jährigen wurde eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die Täter flüchteten und die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen. (sps)