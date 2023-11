Mann bedroht und seine Kamera beschädigt

Nr. 2091

Gestern Nachmittag wurde in Charlottenburg ein Strafermittlungsverfahren wegen einer Bedrohung sowie des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen verteilten zwei Männer im Alter von 37 und 50 Jahren stadtweit Aufkleber, die Solidarität mit dem Staat Israel bekunden und ihre Aktion dabei filmten. Als die beiden ihre Aufkleber kurz vor 14 Uhr in einem Restaurant in der Bleibtreustraße auslegen wollten, zeigte sich der 59-jährige Ladeninhaber weder mit den Aufklebern noch mit deren politischer Aussage einverstanden. Es kam zu einem Streitgespräch, das darin gipfelte, dass der 59-Jährige die beiden lautstark aus dem Restaurant dirigierte. Dem seien die beiden Männer nachgekommen. Außerhalb des Ladens habe der Ladeninhaber auf die eingeschaltete Kamera des 37-Jährigen geschlagen und ihn verbal sowie mit geballter Faust und ausgestrecktem Daumen, die eigene Kehle entlangfahrend, bedroht. Die Linse der Kamera sei durch das Draufschlagen beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zur Tat führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.