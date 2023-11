Festnahme nach Volksverhetzung und fremdenfeindlicher Beleidigung

Nr. 2090

Gestern Nachmittag wurde in Moabit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes einer Volksverhetzung und einer fremdenfeindlichen Beleidigung eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen soll eine 61-Jährige gegen 17.30 Uhr mit der Hand stark gegen die Fensterfront eines Bürgerbüros einer Partei in der Elberfelder Straße geklopft haben. Im weiteren Verlauf schrie sie einen dortigen 38-jährigen Mitarbeiter an, beleidigte ihn fremdenfeindlich und äußerte sich volksverhetzend. Dann habe sich die 61-Jährige vom Büro entfernt. Der 38-Jährige und eine Zeugin folgten ihr bis zu einer Bushaltestelle, wo sie auf das Eintreffen der Polizeikräfte warteten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die tatverdächtige Frau entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.