Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2089

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer in Lichtenrade bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 60-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr den Lichtenrader Damm in Richtung Barnetstraße. Als er an der Kreuzung nach links abbog, stieß er mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).