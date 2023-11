Verletzter nach Schussabgabe

Nr. 2088

Gestern Abend schoss ein bisher Unbekannter auf einen Mann in Gesundbrunnen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40-Jähriger gegen 20.30 Uhr auf dem Weg zu seinem Auto in der Bernauer Straße. Als er seinen Wagen erreichte, zog ein bisher Unbekannter eine Schusswaffe und lud diese durch. Der 40-Jährige versuchte noch zu flüchten, doch der Bewaffnete gab mehrere Schüsse ab und traf ihn an einem Bein. Der Getroffene ging daraufhin zu Boden und der Unbekannte flüchtete in die Strelitzer Straße Richtung Rheinsberger Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung übernommen.