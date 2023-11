Durchsuchungen und Festnahmen wegen bandenmäßigen Diebstahls

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2087

In einem gegen vier Beschuldigte im Alter von 26, 32, 37 und 39 Jahren geführten Verfahren wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls vollstreckten heute 170 Polizeikräfte mit Unterstützung von Spezialkräften im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin sieben Durchsuchungsbeschlüsse an Wohn- und Geschäftsanschriften sowie für Fahrzeuge in Charlottenburg, Neukölln und Rummelsburg. Der 32-Jährige wurde aufgrund eines bereits gegen ihn in dieser Sache bestehenden Haftbefehls festgenommen. Er wird heute noch zur Verkündung des Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Beschuldigten sollen in wechselnder Tatbeteiligung zwischen dem 5. Juli 2023 und dem 25. August 2023 aus mindestens zehn Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäften sowie Drogerien Waren entwendet haben, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Insgesamt sollen von ihnen Kleidungsstücke, eine hochwertige Tasche, Lebens- und Genussmittel sowie Drogerieprodukte erlangt worden sein. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände soll sich nach den bisherigen Ermittlungen auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich belaufen.