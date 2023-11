Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2086

Gestern Nachmittag wurde in Reinickendorf eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge wollte ein 56-jährige Fußgängerin gegen 17 Uhr die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Raschdorffstraße überqueren. Dabei kam es an der Kreuzung zur Residenzstraße zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 35-Jährigen, die die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Residenzstraße befuhr. Durch die Kollision stürzte die 56-Jährige auf die Fahrbahn. Anschließend rollte das Auto mit dem linken Vorderrad über die Beine der Fußgängerin, wodurch sie erhebliche Verletzungen an den Unterschenkeln erlitt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 56-Jährige vor Ort und brachten sie für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige wurde ebenfalls vor Ort ärztlich versorgt, da sie deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.